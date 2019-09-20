Mobil görgü kurallarını biliyor musunuz? Her şeyin mobil hale geldiği ve akıllı cihazlara hapsolduğu dünyada artık iletişim de bu şekilde yürüyor. Ve - her ne kadar alışmış görünse de- bu duruma adapte olmakta zorlanan insanlık nezaketi sıkça unutuyor. İşte mobil dünyanın görgü kuralları rehberi...