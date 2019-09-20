Mobil görgü kurallarını biliyor musunuz?
Her şeyin mobil hale geldiği ve akıllı cihazlara hapsolduğu dünyada artık iletişim de bu şekilde yürüyor. Ve - her ne kadar alışmış görünse de- bu duruma adapte olmakta zorlanan insanlık nezaketi sıkça unutuyor. İşte mobil dünyanın görgü kuralları rehberi...
Dünyaca ünlü stil ve görgü kuralları kılavuzu Debretts, dijital yazışmalarda nazik olmak için uyulması gereken görgü kurallarını açıkladı. İşte dijital dünyada nezaketli ve görgülü olmanın kuralları...
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