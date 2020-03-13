Nubia Red Magic 5G, daha çok oyun odaklı geliştirilen ve üst sınıfa giren bir akıllı telefon olma özelliğine sahip.

Ekranı 144 Hz tazeleme oranına sahip olan ve 240 Hz dokunma algılama kapasitesindeki cihaz, 6.65 inç'lik ekran büyüklüğüyle geliyor. Qulacomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan Nubia Red Magic 5G, 8/12 ve 16 GB RAM'li modelleriyle geliyor. Depolama hafızası tarafında ise 128 ve 256 GB kapasite seçenekleri bulunacak.

Oyuncular için geliştirilen bir telefon olmasından dolayı oldukça yüksek seviyede bir donanıma sahip olan cihazda ısınma sorununa da çözüm bulunmuş. 15.000 rpm dönüş hızına sahip fan ve sıvı soğutma kombinasyonundan oluşan çift soğutma sistemi mevcut.

Telefonun arka yüzünde 64 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera sensörü kullanılırken, ön yüzde de 8 MP selfie kamera dikkat çekiyor. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına da sahip olan telefonda 4500 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor ve 55W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Android 10 ve 5G desteğiyle karşımıza çıkan Nubia Red Magic 5G, 540 dolar giriş fiyatıyla satılacak. Telefonun üst versiyonu ise 712 dolardan satışa sunulacak. Red Magic 5G’nin bir de şeffaf arka kapaklı modeli bulunuyor. Bu model ise 655 dolar ile 740 dolarlık fiyatlardan satılacak.





Nubia Red Magic 5G teknik özellikleri:

6,65 inç, 2340 x 1080 piksel, 144 Hz AMOLED

Qualcomm Snapdragon 865

8 GB / 16 GB RAM

128 GB / 256 GB depolama alanı

64 MP + 8 MP geniş açılı + 2 MP makro arka kameralar

8 MP ön kamera

4500 mAh pil

Android 10 işletim sistemi



