Moda Mobilya sektörü fuarda yeni ürünlerini tanıttı

Mobilya sektörü fuarda yeni ürünlerini tanıttı

Moda

Mobilya sektörü fuarda yeni ürünlerini tanıttı

Mobilya sektörünü bir araya getiren IFF İstanbul Mobilya Fuarı 25-30 Ocak tarihleri arasında, sektör temsilcilerine ev sahipliği yapıyor.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:35 Son Güncelleme:
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MOSDER Başkan Yardımcısı görevini de yürüten, Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, fuarın Türk Mobilya sektörüne sağlayacağı katkıların önemine işaret ederek; “Türkiye olarak 2021 yılında ihracatta çok önemli rakamlara ulaştık. Mobilya sektörü de üstüne düşeni büyük bir başarı ile yerine getirdi. Mobiya sektörü olarak %25.7 artışla 6.9 Milyar dolarlık bir rakama ulaştık. Şimdi sorumluluğumuz daha fazla. 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için, önemli markaları bir araya getiren bu büyük organizasyonlardan, fuarlardan olabildiğince yararlanmalı üretim, tasarım ve rekabet gücümüzü öne çıkararak ilerlemeye ve ülke ekonomimize daha fazla katkıda bulunmaya devam etmeliyiz” dedi.

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