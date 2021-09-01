Moda Moda devi Chanel'den No. 5 parfüm için hamle

Moda devi Chanel'den No. 5 parfüm için hamle

Moda

Moda devi Chanel'den No. 5 parfüm için hamle

Fransız moda markası Chanel, ünlülerin bile dilinden düşmeyen 100 yıllık ikonik parfümü No. 5'e çiçek tedarik edebilmek için yasemin tarlaları satın aldı. Marka, bitki türünün kaybolmasına karşı temkinli davranıyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 14:00 Son Güncelleme:
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Chanel 'in, Chanel No. 5 parfümünün ana bileşeni olan yasemin çiçeğinin varlığını güvence altına almak için daha fazla tarla satın aldığını açıklandı. Lüks markanın, 100 yıllık parfümünde kullanılan çiçek bitkilerinin kaybolmasına karşı temkinli olduğu belirtildi. No. 5'in her bir şişesinin üretimi için bin adet yasemin çiçeği gerekiyor. Bir uzman, “Chanel'in Fransa'nın Grasse kentinde ekstra çiçek tarlaları almasında, en çok satan parfümünde kullanılan mahsullerin kaybolabileceğinden duyduğu endişe etkili. Grasse, dünyanın parfüm başkenti olarak biliniyor" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Chanel, Grasse'de çiftlik sahibi Mul Ailesi'yle ortaklaşa kullandığı 20 hektara ek olarak 10 hektar (100 bin metrekare) arazi daha satın aldı. Çiftlik yönetimi, çiçek toplayıcılarının açık havada çalışması nedeniyle koronavirüs salgını önlemlerinden fazla etkilenmediğini ifade etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe 1952 yılında verdiği bir röportajda, yatarken ne giydiği sorulduğunda "Sadece Chanel No.5 sürüyorum" cevabını vermişti. Marka 2013 yılında yeni No.5'in tanıtımında Marilyn Monroe'nun yüzünü kullanmıştı.

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