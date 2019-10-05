Moda Dünyası radikal bir karar aldı: Artık bebek gibi kız istemiyoruz

Aslen grafik tasarımcısı olan 23 yaşındaki Armine Harutyunyan 500 model arasından seçilerek podyuma çıktı. Markanın ses getiren defilesinde yer alan diğer mankenler de sosyal medyayı salladı.

Türk model Öykü Baştaş’dan da vazgeçmeyen Gucci dayatılan güzellik ayrımcılığına bu şekilde son veriyor. Türk moda dünyası da bu konuda farklı düşünmüyor.

50 beden, estetiksiz, enerjik ve yetenekli

Cemil İpekçi 50 beden manken seçiyor, Hakan Akkaya estetiksiz model arıyor, Cengiz Abazoğlu “Benim için mankenin enerjisi ve yeteneği önemli” diyor.

Hakan Akkaya: Etraf plastik modellerle dolu

“New York’taki defileme 450 manken başvurdu, 45 model seçtim. Tek kriterim şuydu; ‘Bebek gibi kız istemiyorum’. Çünkü etraf birbirine benzeyen plastik modellerle dolu. Ağız, burun hokka gibi. Göğüsler ve suratlar silikonlu, dolgulu. Saçlar aynı model. Karakterleri yok. 16 Ocak’taki defilemde seçeceğim mankenler estetiksiz, karakteristik, şaşırtan kızlar olacak.”

Cengiz Abazoğlu: Moda, dış güzellik şekilciliğinden kurtuluyor

“Burnu kemerli, yüzünde ben olan, ince dudaklı, basenli ya da kısa boylu bir mankeni de podyuma çok kez çıkardım. Çünkü benim için enerjisi ve yeteneği önemli. Mankenler elbiselerime hayat veriyorlar. Öykü Baştaş en beğendiğim modeller arasında. Çünkü tasarımlarıma hayat katan farklı bir ışığı var. Moda dış güzellik şekilciliğinden artık kurtuluyor.”

Cemil İpekçi: Kusursuz güzellik, aşırı zayıflık podyumlardan siliniyor

“Amsterdam’daki defileme 1.60 boyunda, 50-52 beden mankenleri çıkardım. Hiçbirinde estetik yoktu. Bazılarının dudakları ince, burunları da kemerliydi. Bakınca ‘Aaa bu da manken olur mu?’ diyeceğiniz yapıya sahipler. Bir elbiseyi kusursuz güzelliğe göre tasarlayıp dikersen onu defileyi izleyen kadın almaz. Kadınların yüzde 90’ı şöyle düşünür: ‘Mankenin üzerinde şahane, ama bana yakışmaz.’ Kusursuz güzellik, aşırı zayıflık dünya podyumlarından siliniyor. Buna çok memnunum.”

Haberin fotoğrafları için tıklayın Armine Harutyunyan: Gucci’nin yeni yüzü

Müge Dağıstanlı/ POSTA