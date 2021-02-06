Magazin Moda dünyası taciz skandalıyla çalkalanıyor

Moda dünyası taciz skandalıyla çalkalanıyor

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Moda dünyası taciz skandalıyla çalkalanıyor

Moda dünyası, ‘kağıt bebeklerin prensi’ olarak ünlenen İtalyan fotoğrafçı ‘Livincool’un taciz skandalıyla çalkalanıyor.

06 Şubat 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Hollywood’da tacize karşı başlatılan ‘MeToo’ hareketi kapsamında, moda dünyasındaki sessizlik de son bulmuştu. Dünyanın en büyük moda çekimlerine imza atan fotoğrafçıların itibarları, taciz skandalları sonrası yerle bir olmuştu. İfşa dalgası, son olarak ‘Livincool’ adıyla bilinen İtalyan fotoğrafçı Emanuele D’Angelo’ya da uzandı. Moda dünyasından altı kadın, ‘süper modellerin prensi’ olarak görülen D’Angelo’yu cinsel istismarla suçladı. Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Bieber, Elsa Hosk gibi modellerin arkadaşlığını kazanan D’Angelo hakkındaki iddialar sektörde bir kez daha taşları yerinden oynattı.

Emily destek çıktı

İddiaya göre D’Angelo, çekimler sırasında modellere hakaret ediyor, aşağılıyor ve onları cinsel olarak istismar ediyordu. Çıplak çekimler sırasında D’Angelo da soyunuyor ve modelleri tahrik etmeye çalışıyordu. Bazı modellerin meme uçlarını uyarmak için onları cinsel olarak rıza almadan ‘uyarmaya’ kalkışıyordu.

Suçlamalar karşısında D’Angelo sessizliğe büründü. Sosyal medya hesaplarını yoruma kapattı. Sadece, bir zamanlar birlikte çalıştığı model Emily Ratajkowski, skandala tepki gösterdi ve mağdur herkesin yanında olduğunu söyledi.

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