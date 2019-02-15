Modern Combat Blackout artık oyun konsolunda!

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, mobil FPS türünü tanımlayan Modern Combat serisinden Modern Combat Blackout’un Nintendo Switch™ oyun konsollarında yayınlandığını duyurdu.

Modern Combat Blackout, benzersiz grafikleri, uzmanlaşılabilecek dokuz eşsiz sınıfı, onlarca kişiselleştirebilir yetenek ve silahı, 12 kişilik heyecan dolu çevirimiçi savaş ve dünya çapındaki teröristlere karşı çarpışabileceğiniz hikaye modu ile Nintendo Switch’e sınırsız bir aksiyon deneyimini sunuyor.

FAVORİ SINIFINI SEÇ

Çok oyunculu modda seviyeleri artırabilen Saldırı, Ağır, Keşif, Keskin Nişancı, Destek, Ödül Avcısı, İstihkam, X1-Morph ve Kommander’ın dahil olduğu dokuz kişiselleştirilebilir sınıf arasından kendinize ve oyun tarzınıza en uygun olanı seçin.

GÜÇLÜ ÇOK OYUNCULU DENEYİMİ

Herkese Açık ya da Takım Oyunu maçlarında efsanevi çatışmalara katılın.

ETKİLEYİCİ HAREKAT MODU

Zorlu özel operasyon görevlerinde gerçek adrenalin fırtınasını yaşayın. Hızlı hikaye görevlerinde birçok meydan okuma, oyuncuları Tokyo’dan Venedik’e götürüyor.

TÜMLEŞİK İLERLEME

Herhangi bir moddaki karakter ilerlemesi diğer modlardaki özellikleri de taşıyor. Tekli ya da çoklu modda oynayın ve yeteneklerinizi geliştirin.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR KONTROLLER

Kullanıcı dostu, kolaylıkla değiştirilebilir kontroller oyuncuların gerçek bir konsol deneyimi içerisinde savaşmasını sağlıyor.



