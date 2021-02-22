Modern Kleopatraların zamanı

Tarihte Estetik

Güzelliği oluşturmayı ve değerlendirmeyi amaçlayan felsefe dalı olan Estetik, Yunanca’daki duygu, duyuş anlamına gelen “aisthesis” kelimesinden gelir. Astrolojide duygu deyince akla ilk su elementi ve en çok da Balık burcu gelir. Venüs Balık’ta, hassasiyeti arttıracak, duyguları ve duyuları estetiğe yöneltecek.

Süt banyosundan makyaj temizleme sütüne doğru

Eski çağlardan beri insanlar güzelleşmek ve güzel insanlarla birlikte olmak istemiştir. Kozmetik ve makyaj ilk Mısır’da ortaya çıkmıştır. Kraliçe Nefertiti, kömür ve kükürtle göz makyajı uygulamış, Kleopatra süt banyosu ile cildini yumuşatıp beyazlatmış, ballı sütlü maskelerle cildini gençleştirmiş. Yunan mitolojisine göre Truva savaşına neden olan dünyanın en güzel kadını Helen, özel parfümüyle gücüne güç katmış. Eski Roma’da insanlar papatya suyuyla saçlarının rengini açmış, Araplar için ise kına ideal bir saç boyası olmuş. 17.yüzyılda pudra ve parfüm Avrupa’da en önemli güzellik malzemesi haline gelmiş. 20.yüzyılda ise kozmetik üretimi gelişmiş, güzellik anlayışı modernleşmiş ve ihtiyaçlar çeşitlenmiştir.

İnsanların güzelliğe karşı duyduğu ilgi hiçbir zaman tükenmemiş, dönemsel olarak form değiştirmiştir. Venüs bir burçta yaklaşık 20-25 gün kalır. Venüs’ün burçlar arasındaki seyahatleriyle de güzelliğe ilgimiz yıl içinde hızla değişiklik gösterebilir.

Balık vurgusu olan bu dönemde özel banyolar, aromatik bakımlar gibi vücudu ve zihni şımartan uygulamalar çok cazip gelebilir. Günümüzde küveti sütle doldurmak zor olabilir şüphesiz, ancak son teknoloji ile üretilen banyo yağları, ardından aydınlatıcı bakım kremleriyle Kleopatra’dan daha bakımlı olabilirsiniz.

İç ve dış güzellik

Venüs Balık’ta iç ve dış güzellik birleşir. Ruhun güzelliği yüze yansır. Ruh ve beden dengesi çok önemlidir. Kişi enerjisini ne kadar iyi dengeleyebilirse o kadar güzel görünebilir. Suyla temas önemlidir. Ilık banyo yapmak ve banyoda aromatik bakımlar uygulamak bu dönem her zamankinden etkili olacaktır. Uyku öncesi sakinleştirici bitki çayları da faydalı olabilir.

18 Şubat’ta Güneş de Balık burcuna geçiş yapmıştı. Mantığın da duygulardan çok etkilendiği bir zaman dilimindeyiz. Ruhunuzu besleyecek şeylerle uğraşmak hem size çok iyi gelecek, hem de sizi güzelleştirecektir.

Ayakları şımartma zamanı

Tıbbi astrolojide Balık burcu ayakları yönetir. Güneş ve Venüs’ün bu burçta yerleşimde olduğu günlerde ayaklarınıza özen göstererek tüm vücudunuza enerji verebilir, bu enerji ile daha genç ve güzel görünebilirsiniz. Balık burcunun yönetici gezegeni Jüpiter, ayak bileklerini ve dolaşımı yöneten Kova burcunda seyahat ediyor. Ayak banyosu yapmak, banyo sonrası ayaklara ve ayak bileklerine bakım kremleriyle masaj uygulamak enerji dopingi yapabilir.

Bu ayın sloganı: Güzel hisset, güzel ol, güzel davran… Çünkü Balık burcu seyahati bunu gerektirir😊

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.