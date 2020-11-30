Moderna, corona virüs aşısından yüzde 100 sonuç aldı
Moderna, hafta sonu yapılan corona virüs aşı denemelerinde sonucun yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oran yüzde 100.
30 Kasım 2020, Pazartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.
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