EURO 2020 H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız Moldova ile mücadele edecek. Futbolseverler Türkiye Milli Takımı maçı ne zaman? Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte Moldova Türkiye maçı’nın detayları…

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yollarına ait uçakla başkent Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)