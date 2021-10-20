Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına talep arttı

Yoğun ARGE içerikli çalışmalar yapan firmaların başrollerinde moleküler biyoloji ve genetik mezunlarının yer aldığını belirten Prof. Dr. Atak, “Önümüzdeki yıllarda da bu bölüm mezunlarının çok çeşitli alanlarda faaliyetler göstereceklerine şahit olacağız. Ülkemize katma değeri yüksek ürünler kazandırılmasında büyük roller alacaklar” dedi.