Eğitim & Kariyer Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına talep arttı

Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına talep arttı

Eğitim & Kariyer

Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına talep arttı

Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çimen Atak, moleküler biyoloji ve genetik biliminin pandemi sonrası dünyanın en gözde meslekleri arasında olduğunu söyledi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yoğun ARGE içerikli çalışmalar yapan firmaların başrollerinde moleküler biyoloji ve genetik mezunlarının yer aldığını belirten Prof. Dr. Atak, “Önümüzdeki yıllarda da bu bölüm mezunlarının çok çeşitli alanlarda faaliyetler göstereceklerine şahit olacağız. Ülkemize katma değeri yüksek ürünler kazandırılmasında büyük roller alacaklar” dedi.

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