Çin'de panik yaratan Monkey BV virüsü tüm dünyada panik havası yarattı. Pekin'deki bir veterinerin hayatını kaybetmesi Çin'i telaşlandırdı. Ölmüş iki maymunu inceleyen veteriner yapılan testler sonrası BV testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Monkey B virüsü sebebiyle hastanede tedaviye alınan 53 yaşındaki veteriner hayatını kaybetti. Peki ama Monkey b virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

Monkey B virüsü nedir?

Monkey B virüsünün diğer adı BV virüsüdür. B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür. 1932'de tanımlanan Monkey B virüsü 2019 yılında en son ortaya çıkmıştı. 2020 yılı itibariyle BV virüsü sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti ve 50 kişide virüsün olduğu belgelenmişti. Monkey B virüsü hastalarında beyin iltihabı gelişmektedir.

Monkey B virüsü belirtileri nelerdir?

Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin’de 53 yaşındaki veterinerde bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar gelişti. China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı.

Monkey B virüsünün belirtileri arasında; bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar yer alıyor.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi. Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.





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