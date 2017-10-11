Mor halkalar ve kırışıklıklarla mücadele zamanı
Gözler, cilt bakımının en çok dikkat edilerek yapılması gereken bölgesi. Uykusuzluğu ve yorgunluğu ele veren göz altı torbaları, erkenden oluşmaya başlayan kırışıklıklar göz çevresi bakımını sıklıkla yapmayı zorunlu kılıyor. Bu noktada göz bakım kremleri imdada yetişiyor...
Kuruyan göz çevresini nemlendirerek eski doğal yapısına kavuşturan ve göz altı morluklarını ortadan kaldıran kremler cilt bakımına dikkat edenlerin imdadına koşuyor.
Göz çevresi, cilt yapısının ince olması ve sürekli hareket halinde olması nedeniyle kırışmaya en hızlı başlayan bölgelerin başında geliyor. Yaşlanmanın en önemli belirtilerinden biri olan göz çevremize gösterdiğimiz özen düşündüğümüzden çok daha önemli.
Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi; içeriğindeki shea ve jojoba yağları, meyan kökü ekstratı ve aloe vera jel ile göz çevresinde oluşan kırışıklık, kaz ayakları, morluk, halka ve göz altı torbaları gibi problemlere etkili çözüm sunuyor.
Göz çevresi, cilt yapısının ince olması ve sürekli hareket halinde olması nedeniyle kırışmaya en hızlı başlayan bölgelerin başında geliyor. Yaşlanmanın en önemli belirtilerinden biri olan göz çevremize gösterdiğimiz özen düşündüğümüzden çok daha önemli.
Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi; içeriğindeki shea ve jojoba yağları, meyan kökü ekstratı ve aloe vera jel ile göz çevresinde oluşan kırışıklık, kaz ayakları, morluk, halka ve göz altı torbaları gibi problemlere etkili çözüm sunuyor.