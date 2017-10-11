Mor halkalar ve kırışıklıklarla mücadele zamanı

Kuruyan göz çevresini nemlendirerek eski doğal yapısına kavuşturan ve göz altı morluklarını ortadan kaldıran kremler cilt bakımına dikkat edenlerin imdadına koşuyor.Göz çevresi, cilt yapısının ince olması ve sürekli hareket halinde olması nedeniyle kırışmaya en hızlı başlayan bölgelerin başında geliyor. Yaşlanmanın en önemli belirtilerinden biri olan göz çevremize gösterdiğimiz özen düşündüğümüzden çok daha önemli.Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi; içeriğindeki shea ve jojoba yağları, meyan kökü ekstratı ve aloe vera jel ile göz çevresinde oluşan kırışıklık, kaz ayakları, morluk, halka ve göz altı torbaları gibi problemlere etkili çözüm sunuyor.