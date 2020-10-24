Yemeklerin en havalısı: Mor lahana sarması tarifi

Hem leziz hem de sağlıklı bir tarif olan mor lahana sarması tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için mor lahana sarması tarifi arıyor ya da mor lahana sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mor lahana sarması yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Mor lahana sarması tarifi

Mor lahana sarması malzemeleri

1 tane büyük (geniş yapraklı) mor lahana

Yarım su bardağı pirinç

300 gram dana kıyma

1 tane kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Mor lahana sarması yapılışı

Mor lahananın yapraklarını ayırın ve üçer yaprak olarak tencereye kaynayan suyun içerisine alın. Yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan lahanaları süzgece alın.

İç harcı için, yarım su bardağı pirinci bir tencereye alın. Üzerine çıkana kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayıp ocaktan alın ve süzün. Ilındıktan sonra üzerine 1 tane kuru soğan rendeleyin. 300 gram dana kıyma, yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber serperek yoğurun. Mor lahanaların içine hazırlanan iç harçtan koyarak sarma şeklinde sarın. Pişirme işlemi yapılacak olan tencerenin altına 1 yemek kaşığı domates salçası sürüp hazırlanan mor lahana sarmalarını dizin. Yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirip üzerine çıkana kadar su ilave edin. 1 çay kaşığı tuz serpin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak pişirin.



