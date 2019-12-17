Mor renkli Kraliçe Denizanası sahile vurdu

Nadir görülen mor denizanası türü, Avustralya'nın Byron Bay sahiline vurdu.Kraliçe Denizanası olarak adlandırılan türün fotoğrafları, Byron Bay Topluluk'un (Byron Bay Community Board ) Facebook sayfasında paylaşıldı. Fotoğrafa binlerce yorum yapıldı. Bunlardan bir tanesi de, 'Bu çok güzel, ama muhtemelen seni öldürür' şeklindeydi. Diğer yorumlar ilginç denizanasının Byron Körfezi'ndeki parti kültürünün ürünü olduğunu düşünüyordu. Hatta bir kullanıcı parti kültürüne değinerek, 'Birisi muhtemelen okyanusa uyuşturucu madde attı, sonuç da bu' dedi. Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nden (CSIRO) Plankton araştırmacısı Julian Uribe-Palomino, tam olarak ne tür olduğundan emin olmamakla birlikte, bilimsel olarak Cephea cephea adıyla bilinen bir Kraliçe Denizanası olduğunu düşünüyor.

Frontidae familyasından olan bu denizanası tipik olarak açık okyanusta bulunur, bu nedenle kıyıda nadiren görülür. Kraliçe denizanaları, Hint ve Pasifik okyanuslarında, Kızıldeniz, Doğu Atlantik ve Atlantik sularında ve Batı Afrika’da bulunur. Uribe-Palomino, 'Açık sularda yaşayan hayvanların, sert rüzgarlar veya okyanus akıntıları nedeniyle sahile vurdukları sıkça görülen bir durum' dedi. Palomino, insanların çektikleri fotoğrafları araştırma merkezine göndermelerini söyleyip, 'İnsanları bilgi göndermeye teşvik etmek araştırmacıların tür dağılımını izlemelerine ve bu hayvanların gözlemlenme ve mevsimsellik sıklığını bulmalarına yardımcı olabilir' dedi.

Kraliçe denizanasının özellikleri

Maviden mora doğru renklenen bir gövdeye sahiptir.

Güçlü rüzgarlar veya akıntılar tarafından yönlendirilmedikçe nadiren karada görülür.

Taç kısmı 60 santimetre çapına kadar büyüyebilir.

Bazen oluklu yüzeyinden dolayı 'Karnabahar Denizanası' denir.

Açık okyanuslarda yüzer.

İnce, fırfırlı eteğini taç kısmına değdirerek yüzer.

Hint-Pasifik, Kızıldeniz, Doğu Atlantik ve Batı Afrika bölgesinde yaşar.

Çin ve Japonya'da avlanıp yemeklerde kullanılıyor.

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