Yemek Tadına doyum olmuyor: Mor sultan salatası tarifi

Tadına doyum olmuyor: Mor sultan salatası tarifi

Yemek

Tadına doyum olmuyor: Mor sultan salatası tarifi

Hem formda kalmanızı sağlayacak hem de lezzetine doyum olmayacak mor sultan salatası tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mor sultan salatası tarifi arıyor ya da mor sultan salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mor sultan salatası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

05 Kasım 2020, Perşembe 12:53 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir salata yapmak istiyorsanız mor sultan salatası tarifi tam size göre oalcaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için mor sultan salatası tarifi arıyor ya da mor sultan salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mor sultan salatası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Mor sultan salatası tarifi

Mor sultan salatası malzemeleri

  • 1 küçük mor lahana
  • 3 su bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sirke
  • Yarım limonun suyu
  • 1 tutam tuz

Mor sultan salatası yapılışı

Mor lahanayı rendeleyin. Bir kapta üzerine sirke, limon suyu ve tuzu ekleyip yumuşaması için elinizle iyice yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın. Yumuşayan lahanaların suyunu süzüp yoğurtla karıştırın.

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