Mor tarlaların kokusu evinize gelsin

Kışın karanlık ve kasvetli havaları, yaz aylarının enerjisini ve ferahlığını aratıyor. Akdeniz’in mor tarlalarından evlerimize uzanan Selin Lavanta 10, yaza özlem duyduğumuz ve bu coşkuyu yaşamak istediğimiz her an bizimle birlikte oluyor.

Akdeniz’in doğal bitkisi temizliğin ve tazeliğin simgesi olan lavanta, aynı zamanda kokusuyla rahatlatıyor ve yorgunluğa iyi geliyor.