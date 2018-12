Mor tarlaların kokusu evinize gelsin Küçük keselerle dolaplara konan lavanta çiçeklerinin kokusu, dolabı her açtığımızda bizi farklı bir anı ve hisle buluşturur. Yazın enerjisine özlem duyarız, çocukluğumuzu anımsarız ve yaz günlerinin ferahlığını hissederiz. Göz alıcı mor tarlalardan evlerimize uzanan 10 gramlık lavanta keseleri ile dilediğimiz her an bu anılarla baş başa kalıyoruz