Mor tarlaların kokusu evinize gelsin
Küçük keselerle dolaplara konan lavanta çiçeklerinin kokusu, dolabı her açtığımızda bizi farklı bir anı ve hisle buluşturur. Yazın enerjisine özlem duyarız, çocukluğumuzu anımsarız ve yaz günlerinin ferahlığını hissederiz. Göz alıcı mor tarlalardan evlerimize uzanan 10 gramlık lavanta keseleri ile dilediğimiz her an bu anılarla baş başa kalıyoruz
Kışın karanlık ve kasvetli havaları, yaz aylarının enerjisini ve ferahlığını aratıyor. Akdeniz’in mor tarlalarından evlerimize uzanan Selin Lavanta 10, yaza özlem duyduğumuz ve bu coşkuyu yaşamak istediğimiz her an bizimle birlikte oluyor.
Akdeniz’in doğal bitkisi temizliğin ve tazeliğin simgesi olan lavanta, aynı zamanda kokusuyla rahatlatıyor ve yorgunluğa iyi geliyor.