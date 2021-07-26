İskoç oyuncu Gerard Butler, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı meslektaşı Morgan Brown ile birlikte Malibu'da objektiflere yansıdı. Baş başa tatil yapan çift, önceki gün deniz ve güneşin tadını çıkardı.

MALİBU TATİLİ

Kendilerini serin sulara bırakan Butler ile Brown, ardından gün boyu güneşlenmeyi ihmal etmedi. Genellikle arkadaş grubuyla birlikte objektiflere yansıyan çiftin bu kez baş başa olması dikkatlerden kaçmadı.

SIRT MASAJI

Aşıklar, bir ara kumsalda gözlerden uzak bir köşeye çekildi. O sırada ünlü oyuncu, yüzüstü bir şekilde kumsalda uzanan sevgilisine masaj yaptı. Masajın bitiminden sonra Butler da ayağa kalktı. Havlusuna sarınan Brown ile Butler daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

yapımcı Harry Joe Brown Sr'ın torunu olan Morgan Brown, beyaz iddialı bir bikini giymeyi tercih etti. 50 yaşındaki oyuncunun formda vücudu gözden kaçmadı

KİLOLARIYLA VEDALAŞMAMIŞ

Rol aldığı filmlerde kaslarını da sergileyen 51 yaşındaki Gerard Butler'ın ise pandemi sürecinde aldığı kilolarla henüz vedalaşmamış olduğu dikkatlerden kaçmadı.