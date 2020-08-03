Dünya Morityus, Afrika'da tüm corona virüs hastalarının iyileştiği tek ülke oldu

Morityus, Afrika'da tüm corona virüs hastalarının iyileştiği tek ülke oldu

Dünya

Morityus, Afrika'da tüm corona virüs hastalarının iyileştiği tek ülke oldu

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da yeni tip corona virüs hastalarının tamamı iyileşti.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 00:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son Kovid-19 hastasının da sağlığına kavuşmasıyla ülkede aktif vaka kalmadığı duyuruldu. Toplamda 334 vakanın kayda geçtiği ülkede 10 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Şimdilik, Afrika kıtasında tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke olan Morityus, 15 Temmuz olarak duyurduğu sınırlarının açılma tarihini 31 Ağustos olarak değiştirmişti.

Ülke, vaka sayısını mayıs ayında da sıfırlamış, 17 gün boyunca yeni hasta kayda geçmemişti.

AA


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