Moskova'da birden fazla noktada bomba ihbarı

Rusya'nın başkenti Moskova'da aynı zamanlarda bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

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Moskova'da birden fazla noktada bomba ihbarı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı yapıldı. Rus Ria haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.

İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi. Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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