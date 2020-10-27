Motelde unutulan köpek 60 kilometre yürüyerek evini buldu
Çin’de ailenin şehirler arası yolculuk yaptığı sırada mola verdikleri bir motelde unuttuğu Dou Dou adlı köpek, 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndü. Köpeklerinin geri dönebileceğini düşünemediklerini ifade eden aile üyeleri, köpeğin hayatta kalacağını ve birinin sahiplenmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.
27 Ekim 2020, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan aile, şehir dışındaki akrabalarını ziyaret etmek üzere araçlarıyla yola çıktı. Yolda bir motelde kısa süreliğine mola veren aile, Dou Dou adlı köpeklerini motelde unuttu. Çin medyası, köpeğin 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndüğünü duyurdu. Yerel medyaya konuşan baba Qui, köpeklerinin döneceğini düşünmediklerini ifade ederek, “Onun hayatta kalacağını umduk ve iyi kalpli birinin sahipleneceğini düşündük. Neredeyse bir ay sonra kapımızda beliriverdi. Neyse ki yaralanmamıştı. Yorgundu ve zayıflamıştı” dedi.
https://twitter.com/TurkceSonDakika/status/1320847440942039040
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