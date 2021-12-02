Motosiklet sürücülerinden 'lodos' çiçeği! Teşekkür ettiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kuvvetli Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan Motosiklet sürücülerinin yardımına Metrobüs şoförleri koşmuştu. İki metrobüs şoförünün, motosiklet araçlarının yanından ilerleyerek rüzgarı kestiği anlar görüntülere yansımıştı. Olay sonrası yaklaşık 20 motosiklet sürücüsü, metrobüs şoförlerine teşekkür etmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde toplandı. Konvoy oluşturan motosikletliler, köprüden geçen metrobüslerin sürücülerine Çiçek verdi. Motosikletliler daha sonra Zincirlikuyu Metrobüs Durağı gidip burada da sürücülere çiçek verdi, teşekkür etti.









"DOSTLAR ZOR GÜNDE BELLİ OLUR"

Motosiklet sürücü Cansın Savuk, "Biz geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartlarında yaşamış olduğumuz durumdan dolayı bize yardımcı olan İETT şoförlerine teşekkür amaçlı çiçek getirdik. Dostlar zor günde belli olur. Biz motosiklet sürücüleri iki teker üzerinde yolculuk yapıyoruz. Ve hayatta motosikletlilerin fark edilmesi için çaba gösteriyoruz. Bizim bu çabalarımıza karşılık veren İETT şoförlerine minnettarız" dedi.

"OLUMSUZ HAVADA BİZİ KORUYUP, KOLLADILAR"

"Gün dostluk ve beraberlik günü" diyen motosiklet sürücüsü Yiğitcan Ulusoy ise, "Bize çalışırken yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Motosiklet sürücüsü Fatih Ünver de "Bize kötü günlerde yardımcı olan İETT şoförlerine çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için çok anlamı bir şey yaptılar. Olumsuz havada bizi koruyup, kolladılar" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA İLK DEFA ÇİÇEK ALIYORUM"

İETT şoförü Mevlüt Aykurt, "Çok duygusal bir durum. Camia adına çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta biz insana odaklı çalıştığımız için sürekli bu şekilde çalışıyoruz. Hayatımda ilk defa çiçek alıyorum. Çok mutluyum" dedi.

"DOSTLUĞUMUZ UMARIM KARŞILIKLI DEVAM EDER"

Böyle bir sürprizi hiç beklemediğini söyleyen metrobüs sürücüsü Gökhan Doğan ise, "Çok teşekkür ederim motosikletli arkadaşlara. Hiç beklemiyordum böyle bir şey" dedi. Metrobüs sürücüsü Fatih Samur de "Dostluğumuz umarım karşılıklı devam eder. Hepimizin birbirine böyle anlayış davranmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Esma MURAT - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)