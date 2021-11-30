Türkiye Motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı! Kararı valilik duyurdu

Motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı! Kararı valilik duyurdu

Türkiye

Motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı! Kararı valilik duyurdu

Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Valilik, şiddetli rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasını yasakladı.

30 Kasım 2021, Salı 19:39 Son Güncelleme:
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Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ada Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları, çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, apartmanda ise hasar meydana geldi.

Apartman yöneticisi Celil Aksan, "Çatıyı yeni yaptırmıştık ama hiçbir önlem almadan çatıyı tutturmuşlar. Resimlerini çektik, itfaiye geldi ve inceleme yaptı. 'Biz kaldıramayız' dedi. Ben de polisi aradım, tutanak tuttular" dedi.

Öte yandan, Sinop Valiliği'nce yapılan açıklamada, etkili rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasının yasaklandığı bildirildi. 

Deniz Özen/SİNOP (DHA)

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