Türkiye Motosiklet yasağına uymadılar! 90 tanesi otoparka çekildi

Motosiklet yasağına uymadılar! 90 tanesi otoparka çekildi

Türkiye

Motosiklet yasağına uymadılar! 90 tanesi otoparka çekildi

İstanbul'da lodos nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanan motosikletlere yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek için geldikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurulan motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı. Motosikletleri yediemin otoparkına çekildi.

30 Kasım 2021, Salı 18:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği lodos nedeniyle dün saat 23.00'ten bugün saat 18.00'e kadar motokuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterlerın kullanımını yasakladı. Karara rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik olarak polis denetimler yaptı.

Kurulan kontrol noktasında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen motosikletliler durduruldu. Sürücülerine 204'er lira para cezası kesilen 90 motosiklet çekici yardımıyla Altunizade Yediemin Otoparkına çekildi.

Sürücülerin yasağın sona ereceği saat 18.00'de motosikletlerini otoparktan alabilecekleri öğrenildi.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

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