Dünya Mozambik'te Kovid-19'dan ilk can kaybı

Mozambik'te Kovid-19'dan ilk can kaybı

Dünya

Mozambik'te Kovid-19'dan ilk can kaybı

Güney Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

26 Mayıs 2020, Salı 20:31 Son Güncelleme:
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Mozambik Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nampula kentinde 13 yaşında bir çocuğun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 8 binin üzerinde test yapıldığı aktarılan açıklamada, son 24 saat içerisindeki vakaların yarıdan fazlasını 14 yaş altı çocukların oluşturduğu, bunun endişe verici olduğu kaydedildi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 209 vaka kaydedildiğini ve 71 kişinin iyileştiğini duyurdu.

AA


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