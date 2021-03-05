Türkiye MSB 11 askerimizin şehit olduğu kazanın nedenini açıkladı

MSB 11 askerimizin şehit olduğu kazanın nedenini açıkladı

Türkiye

MSB 11 askerimizin şehit olduğu kazanın nedenini açıkladı

MSB'den yapılan açıklamada "Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi. İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

05 Mart 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis’te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını bildirdi. Bakanlıktan, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili açıklama yapıldı. Kaza kırıma ilişkin ilk incelemelere yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl’den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir."

AA

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