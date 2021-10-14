Türkiye MSB: 16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere 16 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14 Ekim 2021, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

DHA

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