MSB: 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
MSB FETÖ üyesi 3 kişinin Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.
27 Ekim 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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