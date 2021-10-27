Türkiye MSB: 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

MSB: 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Türkiye

MSB: 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

MSB FETÖ üyesi 3 kişinin Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kime yaradı?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mardin’de korkunç olay! Çobanlar buldu! 16 haftalık