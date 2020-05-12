Türkiye MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ''Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

12 Mayıs 2020, Salı 12:02 Son Güncelleme:
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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