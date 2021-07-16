Türkiye MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi! 3'ü Kandil kadrosunda...

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi! 3'ü Kandil kadrosunda...

Türkiye

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi! 3'ü Kandil kadrosunda...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

16 Temmuz 2021, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı.

Tel Rıfat’ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.


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