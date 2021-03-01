MSB: 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.





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