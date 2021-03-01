MSB: 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
01 Mart 2021, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.
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