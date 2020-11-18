Türkiye MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." açıklamasında bulundu.

18 Kasım 2020, Çarşamba 22:51 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.


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