Türkiye MSB acı haberi duyurdu: İdlib’de 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: İdlib’de 1 asker şehit oldu

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: İdlib’de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin yaralandığını ve sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

06 Eylül 2020, Pazar 22:56 Son Güncelleme:
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ANKARA (İHA)


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