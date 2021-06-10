Türkiye MSB acı haberi duyurdu: Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

MSB acı haberi duyurdu: Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da koronsvirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

10 Haziran 2021, Perşembe 00:31 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

ANKARA(DHA)

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