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MSB açıkladı! ABD'li korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyetin Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edeceğini açıkladı

15 Ağustos 2019, Perşembe 09:43
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MSB açıkladı! ABD'li korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

2. Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir.

 

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