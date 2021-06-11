Türkiye MSB açıkladı: Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında ele geçirildi

MSB açıkladı: Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında ele geçirildi

Türkiye

MSB açıkladı: Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında ele geçirildi

Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiği bildirildi.

11 Haziran 2021, Cuma 18:34 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları" tarafından Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında arama tarama faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalarda 163 kilogram eroin, 115 kilogram esrar, 18 kilogram metamfetamin, 441 bin 120 adet uyuşturucu hap ve 10 bin 780 paket sigara ele geçirildi.

AA

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