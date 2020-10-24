Türkiye MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Türkiye

MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

24 Ekim 2020, Cumartesi 21:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu’nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sokak hayvanlarıyla ortak yaşam kültürü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İYİ Parti merkeze mi yerleşiyor?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı