MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu’nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

AA