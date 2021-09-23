MSB duyurdu! 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi komandolar tarafından önlendi. Çıkan çatışmada 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
23 Eylül 2021, Perşembe 11:11 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." denildi.