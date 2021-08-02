MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak." ifadelerine yer verildi.
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