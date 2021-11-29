Türkiye MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 10:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem dışarıda devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne demek bu?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İnsan nasıl bu kadar çürür?
Şirin Sever
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 8 bin kazanacaktı 500 binden oldu! 1 aydır Türkiye'yi il il gezip kamyonunu arıyor