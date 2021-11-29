MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
29 Kasım 2021, Pazartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem dışarıda devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1465220384999936009?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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