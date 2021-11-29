MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem dışarıda devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:



