MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör ile mücadelesi içeride ve dışarıda hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullandı.



