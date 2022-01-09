MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
09 Ocak 2022, Pazar 11:57 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi içeride ve dışarıda hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1480090794153459715
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