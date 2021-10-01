MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
01 Ekim 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.