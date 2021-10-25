MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin içerde ve dışarda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:



