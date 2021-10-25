MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
25 Ekim 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1452635112227627011?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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