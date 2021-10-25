Türkiye MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi. 

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:


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