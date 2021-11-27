MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
27 Kasım 2021, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "Teröre ve teröriste geçit yok" başlıklı sosyal medya paylaşımında, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1464499785927385092?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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