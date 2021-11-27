Türkiye MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü!

MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü!

Türkiye

MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "Teröre ve teröriste geçit yok" başlıklı sosyal medya paylaşımında, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:


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