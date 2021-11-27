MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü!

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "Teröre ve teröriste geçit yok" başlıklı sosyal medya paylaşımında, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:



