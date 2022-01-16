MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
16 Ocak 2022, Pazar 13:48 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor' başlığı ile yapılan paylaşımda, Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1482659666236739585