Türkiye MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 10:50 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.



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