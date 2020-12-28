MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
28 Aralık 2020, Pazartesi 20:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
AA