Türkiye MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

AA

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