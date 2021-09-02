Türkiye MSB duyurdu: En az 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: En az 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: En az 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

02 Eylül 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımızla etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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