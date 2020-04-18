Türkiye MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Türkiye

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

18 Nisan 2020, Cumartesi 10:24 Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verildi.


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