Türkiye MSB duyurdu: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

02 Ağustos 2020, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı. 

Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.

AA


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